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Небензя призвал вырезать «нацистскую раковую опухоль» на Украине

Постпред России при ООН Небензя призвал вырезать «нацистскую раковую опухоль» на Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Россия в ходе спецоперации на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам. Об этом сообщил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Он заявил, что Вооруженные силы (ВС) России «не бьют по гражданским объектам», чтобы сберечь мирное население, а потому продвигаются «не так быстро, как многие ожидали». «Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке, стирая с лица земли целые города», — подчеркнул Небензя.

Дипломат также призвал «вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину», и отметил, что в данной ситуации «другого выхода быть не может».

Ранее сообщалось, что Небензя прокомментировал данные украинских властей о массовом убийстве в Буче. По его мнению, версии Киева могут доверять «либо абсолютные дилетанты, либо наши западные партнеры, которые ничего не хотят слушать и давно уже называют черное белым и наоборот».

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Алевтина Запольская
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