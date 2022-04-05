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Посетительница музея случайно похитила произведение искусства и попала под арест

Пожилая парижанка случайно похитила из музея Пикассо арт-объект и была арестована

Фото: Francois Mori / AP

Пенсионерка из Франции случайно похитила из музея Пикассо произведение искусства и попала под арест. Об этом сообщает The Times.

72-летняя женщина пришла на выставку в парижский музей Пикассо и заметила висящий на стене синий комбинезон. Подумав, что одежду кто-то забыл, пожилая посетительница галереи решила унести ее, чтобы примерить. Комбинезон оказался велик, поэтому парижанка обратилась к портному и попросила укоротить обновку.

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В действительности комбинезон был арт-объектом 41-летнего испанского художника Ориоля Вилановы. После его исчезновения музей обратился в полицию. Через несколько дней пожилую похитительницу арестовали по подозрению в краже произведения искусства, когда она вернулась в музей, чтобы посмотреть выставку еще раз.

Ранее сообщалось, что аноним прислал в полицию англо-саксонскую брошь, похищенную 26 лет назад из Музея округа Ратленд в английском городе Окхем. Позолоченная брошь из бронзы была украдена из музея в 1995 году.

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Алиса Дмитриева
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