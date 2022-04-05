В СБР оценили перспективы смены гражданства лидерами сборной России по биатлону
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами отечественной сборной. Его слова приводит «Р-Спорт».
Майгуров заявил, что в организации не ждут смены гражданства от лидеров команды. Он добавил, что провел встречу со спортсменами и призвал их отнестись к ситуации с пониманием. «Все наши лидеры останутся в России», — заверил глава СБР.
29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство СБР. Как отметили в международной организации, решение может быть пересмотрено на Конгрессе IBU, который состоится в сентябре.
2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. С аналогичными санкциями столкнулись и представители других видов спорта.