В СБР оценили перспективы смены гражданства лидерами сборной России по биатлону

Глава СБР Майгуров заявил, что не ждет смены гражданства от лидеров сборной по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами отечественной сборной. Его слова приводит «Р-Спорт».

Майгуров заявил, что в организации не ждут смены гражданства от лидеров команды. Он добавил, что провел встречу со спортсменами и призвал их отнестись к ситуации с пониманием. «Все наши лидеры останутся в России», — заверил глава СБР.

29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство СБР. Как отметили в международной организации, решение может быть пересмотрено на Конгрессе IBU, который состоится в сентябре.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. С аналогичными санкциями столкнулись и представители других видов спорта.