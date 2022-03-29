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Спорт

Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России

Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России

Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Международный союз биатлонистов приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) в организации. Об этом сообщается на сайте IBU.

Также под санкции попала Белорусская федерация биатлона. В IBU посчитали, что членство организаций подорвет доверие к союзу и помешает продвижению его конституционных принципов. Отмечается, что решение может быть пересмотрено на Конгрессе IBU, который пройдет с 15 по 19 сентября 2022 года.

17 марта IBU объявил о том, что начинает процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона. В ответ на это президент СБР Виктор Майгуров заявил, что это нелогичная и юридически ни на чем не основанная ситуация. Глава СБР добавил, что федерация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд в случае лишения членства в IBU.

2 марта исполнительный комитет союза запретил россиянам участвовать в международных соревнованиях.

Анастасия Борисова
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