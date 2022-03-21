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В Союзе биатлонистов России пообещали оспорить отстранение в суде

СБР подаст апелляцию в CAS в случае лишения членства в Международном союзе биатлонистов
Виктор Майгуров

Виктор Майгуров . Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Союзе биатлонистов России (СБР) пообещали оспорить в суде решение Международного союза биатлонистов (IBU) об отстранении национальной федерации. Комментарий президента СБР Виктора Майгурова доступен на YouTube-канале организации.

«На сегодняшний день нет причин в соответствии с конституцией IBU, по которым нас могли бы отстранять», — заявил Майгуров. Он подчеркнул, что это нелогичная и юридически ни на чем не основанная ситуация. Глава СБР добавил, что федерация подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в случае лишения членства в IBU.

Ранее 17 марта стало известно, что IBU начал процедуру отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона. Национальные федерации были проинформированы о решении и в течение семи дней могут отреагировать на него. По истечении этого срока Исполком примет окончательный вердикт, который немедленно вступит в силу.

26 февраля российские биатлонисты отказались от участия в заключительных этапах Кубка мира. Такое решение было принято после постановления IBU, по которому россияне и белорусы должны выступать в качестве нейтральных атлетов. В СБР выразили недовольство из-за лишения спортсменов флага и гимна.

Дарья Коршунова
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