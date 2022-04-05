Госдума одобрила повышение одного штрафа в России в 40 раз

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз. Об этом пишет «Парламентская газета» во вторник, 5 апреля.

Таким образом, один штраф в России будет увеличен со 100 рублей до 4 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил, что данный проект предусматривает усиление административной ответственности за посадку, высадку граждан на ходу поезда или проезд на подножках.

По мнению авторов инициативы, в последние годы так называемый зацепинг широко распространен среди российских школьников. Согласно данным МВД России, только в Центральном федеральном округе за семь месяцев 2020 года 11 подростков получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

Авторами инициативы стали депутаты «Единой России» Сергей Неверов, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и сенатор Ирина Рукавишникова.

Ранее российский суд запретил Google распространять ролики с зацеперами на YouTube. Об этом заявила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.