Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госдума одобрила повышение одного штрафа в России в 40 раз

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз

Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении увеличение штрафов для зацеперов в 40 раз. Об этом пишет «Парламентская газета» во вторник, 5 апреля.

Таким образом, один штраф в России будет увеличен со 100 рублей до 4 тысяч рублей. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин пояснил, что данный проект предусматривает усиление административной ответственности за посадку, высадку граждан на ходу поезда или проезд на подножках.

По мнению авторов инициативы, в последние годы так называемый зацепинг широко распространен среди российских школьников. Согласно данным МВД России, только в Центральном федеральном округе за семь месяцев 2020 года 11 подростков получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

Авторами инициативы стали депутаты «Единой России» Сергей Неверов, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и сенатор Ирина Рукавишникова.

Ранее российский суд запретил Google распространять ролики с зацеперами на YouTube. Об этом заявила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В США предупредили о росте вероятности конфликта между державами
Врач назвала признаки поведения детей с психическими проблемами
Российскую чемпионку по шашкам исключили из мирового рейтинга
Еврокомиссия захотела запретить импорт угля из России
Пентагон подтвердил успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Кадыров показал видео эвакуации раненого чеченского бойца с помощью веревки
Словения вышлет десятки российских дипломатов
Появилось видео сдачи украинских морпехов в Мариуполе
Назван самый модный аксессуар 2022 года
Кардиолог назвал шесть убивающих сердце утренних привычек
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.