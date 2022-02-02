В России увеличат штраф для зацеперов в 40 раз

Депутаты Государственной Думы (ГД) и сенаторы от «Единой России» предложили увеличить штраф для зацеперов. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит 15 февраля. Правительство положительно оценило инициативу, сообщают «Известия».

Предполагается, что Госдума в середине февраля примет в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 11.17 КоАП РФ». В таком случае наказание за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава увеличат в 40 раз.

Ожидается, что штраф за такие правонарушения поднимут со 100 до до 2-4 тысяч рублей. Размер выплаты не менялся в течение 20 лет, заявили авторы инициативы, среди которых вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Выборный подтвердил, что законопроект уже поддержало правовое управление нижней палаты Госдумы. Он отметил, что на зацепинг приходится более 36 процентов случаев травмирования подростков на железнодорожном транспорте.

«Увеличение штрафа в 40 раз — самая действенная мера, потому что сейчас, по большому счету, никакой ответственности нет. 4 тысячи рублей против 100 — это уже совсем другая сумма», — подчеркнул депутат.

Ранее российский суд запретил Google распространять ролики с зацеперами на YouTube. Об этом заявила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.