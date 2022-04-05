Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В школах российского города решили начинать уроки с исполнения гимна

В школах Чебоксар уроки истории и ОБЖ будут начинаться с исполнения гимна России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Чебоксарах школьников обязали начинать уроки с исполнения российского гимна. Об этом сообщается на официальном сайте городского управления образования.

Чиновники предполагают, что исполнение гимна поможет школьникам в формировании «активной гражданской и жизненной позиции», а также укрепит «духовный аспект» воспитания.

Глава городской администрации Денис Спирин в личном Telegram-канале уточнил, что эта инициатива коснется не всех предметов, а лишь уроков истории и ОБЖ.

«"Россия священная наша держава, Россия — великая наша страна" зазвучит детскими голосами. Патриотично!» — отметил глава администрации.

Одновременно с этим в чебоксарских школах ввели аналог существовавшей в СССР политинформации. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» замначальника управления образования Чебоксар Елена Сахарова, раз в неделю ученики седьмых-одиннадцатых классов будут слушать доклады по «актуальным событиям современности» и анализировать их. Первая «пятиминутка» была озаглавлена «Слава России. История говорит».

Ранее советник президента Владимир Мединский предложил перенять опыт Соединенных Штатов, где, по его словам, уже больше ста лет уроки в школах начинаются с воспевания страны в молитве.

Мединский выступил с такой инициативой перед межведомственной комиссией по историческому просвещению, и его предложение было единогласно принято. В обществе предложение Мединского восприняли неоднозначно. Так первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава напомнил помощнику президента, что в советских школах ученики не произносили молитв, однако все равно были патриотами своей страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта
Япония решила выделить дополнительные средства на помощь Украине
В Южной Осетии заявили о желании разделить с Россией давление Запада
В России резко выросло число попыток вывезти наличные
В России выявили 13 947 новых случаев коронавируса
Российские военные уничтожили Центр подготовки украинских сил около Очакова
В Сочи нашли два ультрадорогих особняка
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ
Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.