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Жулин предостерег решивших сменить гражданство российских спортсменов

Тренер Жулин заявил, что российских спортсменов посчитают изгоями при смене гражданства
Александр Жулин

Александр Жулин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами. Его слова приводит Sport24.

«Как российские люди будут выглядеть, выступая не за Россию? Не будут ли их закидывать тухлыми яйцами и помидорами? Всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями», — предостерег спортсменов Жулин. При этом он заявил, что смена гражданства — это личное дело каждого фигуриста, и отказался назвать это предательством.

Ранее 6 апреля олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поддержала решивших сменить гражданство российских спортсменов. Навка призвала не считать предателями россиян, которые захотят выступать за другие страны.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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