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Капризов обновил личный рекорд в матче НХЛ

Форвард «Миннесоты» Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд

Фото: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард Кирилл Капризов обновил личный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» проиграла «Нэшвилл Предаторс». Об этом в среду, 6 апреля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:2. Капризов, представляющий «Миннесоту», отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Хоккеист поразил ворота соперника в 40-й раз в текущем сезоне. Он впервые в карьере достиг такого показателя.

3 апреля Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков в одном сезоне НХЛ. Форвард превзошел рекорд Мариана Габорика, который тот установил в сезоне-2007/08.

В текущем сезоне Капризов провел 68 матчей. Он забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач. Таким образом россиянин заработал 87 очков.

Дарья Коршунова
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