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Похищенные 20 лет назад рукописи Чарльза Дарвина анонимно вернули в библиотеку

Daily Mail: аноним вернул блокноты Дарвина, похищенные в 2001 году из Кембриджа

Фото: Cambridge University Library

Похищенные в 2001 году рукописи английского натуралиста Чарльза Дарвина анонимно вернули в библиотеку Кембриджского университета. Об этом сообщает Daily Mail.

Рукописи, в которых знаменитый ученый излагал теорию эволюции и происхождения жизни, исчезли более 20 лет назад. Первоначально сотрудники библиотеки предположили, что их положили не на ту полку. Они обыскали всю библиотеку, в которой хранится около 10 миллионов книг, карт и манускриптов, но пропавшие блокноты так и не нашлись. В октябре 2020 года о пропаже сообщили в полицию графства Кембриджшир.

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Полиция начала расследование, о котором уведомила Интерпол. Спустя полтора года блокноты, в одном из которых содержится знаменитый рисунок Дарвина «Древо Жизни», выполненный в 1837 году, были анонимно возвращены.

Их оставили на полу перед кабинетом библиотекаря Джессики Гарднер. Он располагается на четвертом этаже 17-этажного здания в месте, которое не просматривается камерами видеонаблюдения. Блокноты лежали в розовом подарочном пакете. К пакету была приложена записка, в которой говорилось: «Библиотекарю / Счастливой пасхи / Х».

Полиция продолжает расследовать дело об исчезновении рукописей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании анонимный читатель вернул в библиотеку Университетского колледжа Лондона книгу на латинском языке спустя 48 лет. «Дорогой библиотекарь, боюсь, этот возврат просрочен на 50 лет! Но все же, пожалуйста, не выбрасывайте книгу, раз уж я потратил время и силы, чтобы вернуть ее. Она, наверное, уже стала библиографической редкостью», — говорилось в приложенной к ней записке.

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Алиса Дмитриева
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