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В администрации Евпатории прошли обыски

В администрации Евпатории прошли обыски, связанные с хищением 250 миллионов рублей

Фото: Shutterstock

В департаменте городского хозяйства администрации Евпатории прошли обыски, связанные с хищением 250 миллионов рублей, выделенных в конце 2021 года на уборку и благоустройство города. Об этом в среду, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, проверка связана с деятельностью руководителя департамента Михаила Аврунина и бывшего главы администрации города Романа Тихончука. Размер ущерба от совместных действий чиновников уточняется. Решение о возбуждении уголовного дела не принималось.

Интерес правоохранителей к руководству Евпатории возник в ходе расследования уголовного дела бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, который отвечал за реализацию целевой программы по развитию республики.

О его аресте на два месяца стало известно 24 сентября прошлого года. Он был отправлен в отставку и задержан из-за подозрения в хищении из бюджета путем мошенничества 57 миллионов рублей. Также глава полуострова Сергей Аксенов принял отставки министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и министра транспорта Евгения Исакова.

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Елизавета Новикова
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