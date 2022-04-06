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Появились первые за неделю данные о состоянии Жириновского

Депутат Власов заявил о стабильном состоянии Жириновского

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильно. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель руководителя партии Василий Власов.

«Все без изменений, все стабильно», — заявил он.

По словам Власова, в состоянии Жириновского за последнее время не произошло существенных изменений.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что лидер ЛДПР постепенно идет на поправку. Он также призвал членов партии сплотиться вокруг фигуры ее лидера, который «один держится за руль, и на этом мы стоим».

В феврале стало известно, что Власов обращался к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помолиться за здоровье Жириновского. Им было составлено обращение, в котором подчеркнуто, что лидер ЛДПР является глубоко верующим человеком и сделал многое для укрепления взаимоотношений церкви и государства.

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Роман Кирьянов
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