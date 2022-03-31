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Появились новые сведения о состоянии Жириновского

Глава Хабаровского края Дегтярев сообщил, что лидер ЛДПР Жириновский идет на поправку

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с начала февраля находится в больнице, идет на поправку. Новые сведения о состоянии политика появились у губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщает KP.RU в Telegram.

По мнению главы региона, сторонникам Жириновского, а также членам партии необходимо сплотиться вокруг него и не заниматься перестановками внутри политсилы, пока он не выздоровел.

«Жириновский — это единоначалие, на том партия и стоит. Надо мораторий на любые движения в регионах и в Москве в партийных органах наложить. Он один держится за руль, и на этом мы стоим», — заключил Дегтярев, добавив, что вся страна желает руководителю ЛДПР здоровья.

25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался. Смерть политика также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил соответствующую публикацию. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже опроверг сообщения о смерти лидера ЛДПР.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Варвара Кошечкина
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