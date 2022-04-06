Тактаров дал совет Яну перед боем со Стерлингом

Олег Тактаров заявил, что бойцу MMA Петру Яну нужно быть осторожным в бою со Стерлингом

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров дал совет россиянину Петру Яну перед боем с американцем Алджамейном Стерлингом. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Нужно быть осторожным, особенно в первом раунде. Можно даже проиграть его по очкам, лишь бы только не сделать никаких ошибок. Не нужно красивой победы», — заявил Тактаров. Он пожелал Яну удачи и посчитал, что тот является единственным бойцом, достойным чемпионского пояса в легчайшей весовой категории.

Поединок между Яном и Стерлингом пройдет 9 апреля на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс в бою со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом таким образом.