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Суд арестовал более полумиллиарда рублей на счетах экс-замглавы Минтранса

Арестованы более 500 миллионов рублей на счетах бывшего замглавы Минтранса Токарева
Владимир Токарев

Владимир Токарев. Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Суд наложил арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 500 миллионов рублей, находящихся на счетах бывшего замглавы Министерства транспорта Владимира Токарева и его родственников. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел России Сергей Лебедев в интервью «Интерфаксу».

Сейчас Токарев находится в московском следственном изоляторе №4, в котором содержатся бывшие силовики и экс-сотрудники правоохранительных органов, так как раньше он работал следователем.

Экс-замглаве Минтранса вменяют использование фиктивных договоров для вывода денег со счетов подконтрольной компании, а также нецелевое расходование средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По данным следствия, ущерб от его действий превысил полмиллиарда рублей.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске.

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Елизавета Новикова
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