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Украина арестовала тысячи российских вагонов

Украины наложила арест на почти 18 тысяч российских и белорусских вагонов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура Украины наложила арест на почти 18 тысяч железнодорожных вагонов предприятий России и Белоруссии, сообщил офис генерального прокурора страны.

Такое решение было принято из-за «расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в больших размерах». Ведомство утверждает, что вагоны, находящиеся на территории Украины, «использовались для причинения вреда в сфере государственной деятельности».

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В настоящее время решается вопрос о конфискации арестованных вагонов в доходы государства. Досудебное расследование ведет Бюро экономической безопасности. Российские вагоны, находящиеся на Украине, принадлежат 250 компаниям, в том числе «ВЭБ-лизинг», «ВТБ-лизинг», «Газпромтранс», «Сбербанк лизинг» и другим.

Ранее сообщалось, что Украинские железные дороги (Укрзализныця) начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. В середине марта в стране были задержаны девять тысяч железнодорожных вагонов из России.

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Платон Щукин
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