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На Украине национализируют тысячи российских вагонов

«Укрзализныця» начала национализацию более трех тысяч российских железнодорожных вагонов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») начали процедуру национализации более трех тысяч российских вагонов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности процедуры не приводятся.

В конце февраля стало известно об уничтожении всех железнодорожных переходов между Россией и Украиной. В Киеве заявили, что эти переходы ранее обеспечивали перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Глава государства объяснил, что ее целью является денацификация и демилитаризация страны. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.

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Варвара Кошечкина
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