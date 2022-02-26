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Все железнодорожные переходы между Россией и Украиной оказались уничтожены

«Укржелдорога» сообщила о разрушении всех железнодорожных переходов между РФ и Украиной

Фото: Globallookpress.com

Все железнодорожные переходы между Россией и Украиной оказались уничтожены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укржелдорога».

«Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов, разрушены», — заявили в компании, уточнив, что также прекращена диспетчерская связь между Украиной и Россией.

Теперь «Укржелдорога» собирается полностью переориентировать грузовые перевозки в Европу. «Также "Укржелдорога" продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России», — отметили в пресс-службе.

Ранее сразу несколько стран объявили о закрытии неба для российских самолетов. Среди них — Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Польша, Чехия, Румыния, Словения и Великобритания. Такое решение связано с проведением Россией специальной операции в Донбассе, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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