В России запланировали самостоятельно обслуживать самолеты SSJ-100

Глава Минпромторга заявил, что Россия сможет самостоятельно обслуживать самолеты SSJ-100

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия сможет самостоятельно обслуживать отечественные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отечественные компании обладают для этого всеми необходимыми компетенциями. «Мы все будем обслуживать, все компетенции для этого есть. Это российские компании», — подчеркнул Мантуров.

Ранее, 5 апреля, глава Минтранса Виталий Савельев заявил о формировании пула из 193 самолетов для полетов за рубеж. Большинство международных рейсов планируется выполнять на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet 100.