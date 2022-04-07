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Названы самые опасные подводные лодки

Блог Covert Shores включил подлодку «Северодвинск» в число самых опасных субмарин
Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка»

Подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3 «Варшавянка». Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В США назвали самые опасные подводные лодки в мире. Издание Popular Mechanics вспомнило рейтинг блога Covert Shores.

Составители рейтинга учитывали количество торпедных аппаратов и пусковых установок для ракет. В публикации отметили российскую подводную лодку К-560 «Северодвинск», которая получила 10 торпедных аппаратов и 8 вертикальных ракетных шахт. В каждой шахте можно разместить пять крылатых ракет 3М14 «Калибр».

Также в список попали атомные подводные лодки проекта 941 «Акула» и дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Варшавянка», которые несут ракеты «Калибр».

Возглавили рейтинг американские субмарины типа «Огайо», которые оснащены 154 крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk.

Ранее стало известно, что на «Адмиралтейских вервях» начали второй этап ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» проект 677 «Лада».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.

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Даниил Иринин
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