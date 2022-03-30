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В России смогут строить по две «черные дыры» ежегодно

Гендиректор ОСК Рахманов сообщил о возможности строить по две подлодки проекта 636 в год

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В России могут строить по две дизель-электрические лодки проекта 636 «Варшавянка», которые называют черными дырами, в год. Об этом сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

«Наши возможности определяются бюджетом Минобороны, на сегодняшний день можем производить две такие лодки в год. Всего произведено таких лодок 58 единиц. Они все в строю у нас и в Китае, и в Индии, и других странах», — сообщил он.

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Гендиректор ОСК подчеркнул, что «Варшавянки» востребованы у иностранных заказчиков. Подводные лодки проекта 636 являются источником валюты для ОСК и предприятий, которые участвуют в кооперации.

Базовую версию «Варшавянки» разработали на основе подводной лодки проекта 877ЭКМ «Палтус». Субмарины проекта 636 эксплуатируют в Алжире, Вьетнаме, Китае и России. В арсенал «Варшавянок» входят крылатые ракеты «Калибр».

В ноябре 2021 года стало известно, что российский флот получит шесть субмарин проекта 636.3 до 2024 года. Новые корабли войдут в состав 19-й бригады подводных лодок.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Андрей Баранов рассказал о преимуществах «Варшавянок». По его словам, подводные лодки называют черными дырами из-за акустической малошумности.

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Даниил Иринин
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