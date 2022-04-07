Российского футболиста вынудили покинуть чешский клуб

Российского футболиста Матвеева лишили рабочей визы в Чехии и вынудили покинуть клуб

Российский полузащитник Максим Матвеев поделился эмоциями после разрыва контракта с чешским «Динамо» из Ческе-Будеевице. Его цитирует «Чемпионат.com».

20-летний воспитанник академии столичного «Локомотива» присоединился к клубу в январе, однако теперь чешское посольство не подтвердило ему визу. «Динамо» было вынуждено расторгнуть контракт с Матвеевым.

«Я уже подписал контракт и тренировался с ребятами, все было нормально. И вот не дождался подтверждения визы», — рассказал Матвеев. Он признался, что испытал шок в связи со сложившейся ситуацией. Матвеев не сыграл за команду ни единого матча.

Ранее 7 апреля стало известно, что другой россиянин Евгений Назаров был вынужден покинуть команду по аналогичной причине. Евгений Назаров выступал за «Богемианс 1905».

