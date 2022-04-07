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Мишустин назвал срок адаптации российской экономики к санкциям

Премьер Мишустин: после санкций экономике России потребуется полгода на перестройку

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российской экономике потребуется минимум полгода, чтобы перестроиться, — такой срок адаптации страны к новым западным санкциям назвал премьер-министр страны Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

«Вы сказали о денежно-кредитной политике. Грех жаловаться, с Минфином за этот месяц сделали все возможное и невозможное. Пока в данный момент возможности есть. Но экономике время нужно, чтобы перестроиться. Это невозможно при таком ударе не иметь хотя бы полгода, чтобы перестроиться», — подчеркнул глава правительства, отвечая на критику КПРФ по вопросам импортозамещения, рынка труда и монетарной политики.

По словам Мишустина, правительство делает все возможное для поддержки компаний, создания новых производственных цепочек и поддержки занятости, однако российскому бизнесу со своей стороны также следует адекватно оценивать свои возможности. «Сейчас это мощнейший стимул посмотреть и сделать либо у себя полное импортозамещение, либо в дружественных странах находить новые цепочки», — заявил премьер.

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Глава правительства также подчеркнул, что Запад развязал против России «настоящую экономическую войну», и перед властями страны сейчас возникли исторические вызовы. Мишустин пообещал, что в стране будут проиндексированы соцвыплаты и пенсии, увеличен МРОТ и прожиточный минимум, так как рост цен в стране не прекращается — по данным на 1 апреля, инфляция в годовом выражении ускорилась до 16,7 процента.

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Софья Ермакова
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