Песков прокомментировал новые санкции США против членов семьи Путина

Песков заявил, что Россия обязательно ответит на новые санкции США против семьи Путина

Россия обязательно ответит на санкции США, введенные в том числе против членов семьи президента Владимира Путина. Таким образом прокомментировал новые ограничения пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков сказал, что санкции Соединенных Штатов остаются продолжением «оголтелой линии на введение разных рестрикций». Подобные действия невозможно как-либо оценивать. При этом он добавил, что, «к сожалению, с такими оппонентами приходится иметь дело».

В заключение пресс-секретарь Кремля заявил, что Россия ответит на вводимые против нее ограничения так, «как посчитает необходимым».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки объяснила, зачем Вашингтон вводит санкции против детей и родственников российских чиновников и бизнесменов. По ее словам, предприниматели в течение некоторого времени якобы пытаются спрятать свои активы на банковских счетах членов семей. Псаки добавила, что по этой причине были приняты меры, которые должны помочь добраться до таких «скрытых» активов.

6 апреля стало известно, что США ввели новые санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Помимо этого, под рестрикции попали члены семей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Подобные санкции, как поясняет Вашингтон, будут полностью отрезать попавших под них лиц от финансовой системы США. Активы, которыми владеют эти люди на территории Соединенных Штатов, также будут заморожены.