Олимпийский чемпион по хоккею оценил соревнования без россиян

Чемпион ОИ по хоккею Вадим Шипачев назвал международные турниры без россиян неполноценными

Олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Вадим Шипачев оценил возможность проведения международных соревнований без россиян. Его слова передает РИА Новости.

«Спорт должен быть вне политики. Все должны соревноваться и давать друг другу шансы. Нужно играть с лучшими», — заявил хоккеист. Он назвал турниры без россиян неполноценными.

Шипачев также прокомментировал выступление сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. «Заняли второе место. Понятное дело, что хотели выиграть, но получилось как есть. Я рад этой медали, потому что в команде было очень много молодых ребят. Мы сделали все, что смогли», — отметил он.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира в 2022 году, их заменят сборные Франции и Австрии. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.