Вручение Кадырову погонов генерал-лейтенанта показали на видео
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили погоны генерала-лейтенанта. Видео с церемонии публикует Telegram-канал РИА Новости.
О том, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск, 28 марта сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать повышение главы Чеченской республики не стал, пояснив, что еще не видел соответствующего указа.
5 апреля информацию о присвоении Кадырову генерал-лейтенанта со ссылкой на высокопоставленный источник подтвердило агентство РИА Новости.
Ранее Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-майора милиции и генерал-майора Росгвардии. В 2004 году он получил звание Героя России. Также он является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Мужества и ордена Почета.