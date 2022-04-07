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Вручение Кадырову погонов генерал-лейтенанта показали на видео

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили погоны воинского звания генерал-лейтенанта

Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили погоны генерала-лейтенанта. Видео с церемонии публикует Telegram-канал РИА Новости.

О том, что президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта внутренних войск, 28 марта сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать повышение главы Чеченской республики не стал, пояснив, что еще не видел соответствующего указа.

5 апреля информацию о присвоении Кадырову генерал-лейтенанта со ссылкой на высокопоставленный источник подтвердило агентство РИА Новости.

Ранее Рамзану Кадырову было присвоено звание генерал-майора милиции и генерал-майора Росгвардии. В 2004 году он получил звание Героя России. Также он является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Мужества и ордена Почета.

Евгения Куликова
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