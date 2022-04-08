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Кандидат в президенты Франции Ле Пен осудила санкции против сырья из России

Кандидат в президенты Франции Ле Пен осудила ЕС за эмбарго на импорт сырья из России

Фото: Albert Gea / Reuters

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддержала стремление Евросоюза ввести санкции против России, тем самым выступив против спецоперации на Украине, однако осудила объединение за эмбарго на импорт сырья из РФ. Об этом она заявила в интервью France Info.

«Единственное, чего я не хочу, — это санкции в отношении сырья, которые будут иметь серьезные последствия для французов и остального мира», — заявила она.

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Эмбарго ЕС на уголь из России вступит в силу с августа 2022 года, он станет первым видом энергоресурсов, импорт которого будет полностью запрещен в ЕС. Кроме того, в новый пакет санкций вошел запрет на заход российских судов в европейские порты, запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и ограничения на деятельность автотранспортных предприятий.

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Виктория Кондратьева
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