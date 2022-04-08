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Найдены вызывающие метастазы рака груди бактерии

В журнале Cell описали вызывающие метастазы рака груди микроорганизмы

Фото: Sebastian Kahnert / Glloballookpress.com

Китайские ученые нашли бактерии, которые увеличивают риск развития метастаз рака груди. Выводы работы описаны в журнале Cell.

В ходе исследования на мышах биологи обнаружили в подавляющем большинстве опухолей не только сами раковые клетки и иммуноглобулины, но и посторонние микроорганизмы. После этого специалисты решили подробно изучить их роль в развитии онкологии и появлении метастаз.

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Выяснилось, что некоторые виды бактерий (Staphylococcus xylosus, Staphylococcus cuniculi и Lactobacillus animalis) приводят к повышенным шансам возникновения метастаз. Кроме того, введение этих микробов в молочные железы подопытных напрямую влияло на скорость развития раковых очагов. Также обнаруженные бактерии оказались способны интегрировать в опухоли и менять генетические структуры раковых клеток, ответственные на скорость передвижения и сопротивления.

В дальнейшем исследователи хотят изучить механизм работы этих микроорганизмов и разработать тактику предотвращения попадания бактерий в опухоли.

Ранее в апреле ученые из Университета Северной Каролины в Гринсборо (США) изучили воздействие физической активности на риск развития осложнений рак. Полученные данные свидетельствуют о том, что занятия спортом снижают вероятность возникновения кахексии на 60 процентов.

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Елена Апазиди
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