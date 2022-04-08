Глава Хабаровского края Дегтярев напишет третью книгу о Жириновском

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев напишет третью книгу о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом пишет ТАСС.

«Первые две я написал, когда был рядом с ним 17 лет на встречах, в поездках, в разных странах. <...> Мне есть, что рассказать людям о Владимире Вольфовиче Жириновском», - отметил Дегтярев.

Политик назвал Жириновского своим учителем. По его словам, лидер ЛДПР внес огромный интеллектуальный вклад в политику, «был каркасом политической системы, вырастил новую генерацию политиков и государственных деятелей».

Дегтярев добавил, что главным для Жириновского всегда являлись любовь к России, забота о русском мире и патриотизм.

Ранее глава региона рассказал, что работал над книгами о предсказаниях Жириновского. В первую из них — «Пророк в своем Отечестве» — вошли сбывшиеся высказывания лидера ЛДПР с 1989 по 2015 годы. Во второй книге «Пророк 2.0» собраны уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы, уточнил губернатор.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Прощание с лидером ЛДПР состоится в пятницу, 8 апреля, в Колонном зале Дома Союзов, отпоют его в храме Христа Спасителя, церемонию будет проводить лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похоронить политика планируют на Новодевичьем кладбище.

