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Чимаев рассказал об обещании главы UFC

Чимаев заявил, что глава UFC Уайт обещал ему титульный поединок после победы на UFC 273

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал об обещании главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Спортсмен стал гостем Даниэля Кормье в шоу DC Check-In на YouTube.

Чимаев напомнил собеседнику, что неоднократно говорил о своих амбициях стать лучшим в UFC. Он также подчеркнул, что, несмотря на критику, многие бойцы UFC старались избегать поединка с ним.

«И где мы теперь: Дэйна Уайт пообещал мне, что после победы на UFC 273 я буду драться за титул. Я ему верю», — добавил Чимаев. На турнире в Джексонвилле ему предстоит поединок с Гилбертом Бернсом.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе — Камару Усман. На счету Чимаева четыре победы в рамках организации. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом UFC.

Николай Костюков
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