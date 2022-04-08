Чимаев рассказал об обещании главы UFC

Чимаев заявил, что глава UFC Уайт обещал ему титульный поединок после победы на UFC 273

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал об обещании главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Спортсмен стал гостем Даниэля Кормье в шоу DC Check-In на YouTube.

Чимаев напомнил собеседнику, что неоднократно говорил о своих амбициях стать лучшим в UFC. Он также подчеркнул, что, несмотря на критику, многие бойцы UFC старались избегать поединка с ним.

«И где мы теперь: Дэйна Уайт пообещал мне, что после победы на UFC 273 я буду драться за титул. Я ему верю», — добавил Чимаев. На турнире в Джексонвилле ему предстоит поединок с Гилбертом Бернсом.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе — Камару Усман. На счету Чимаева четыре победы в рамках организации. Три из них он добыл за 66 дней, что стало рекордом UFC.