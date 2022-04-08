Депутат описал фразеологизмом нежелание Украины признавать Крым российским

Депутат Гемпель описал нежелание Украины признавать Крым фразой «не видать как своих ушей»

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель описал нежелание Украины признавать Крым российским фразеологизмом «не видать как своих ушей». Он высказал мнение РИА Новости.

По его словам, переговоры нужны, поскольку это позволит избежать «лишних человеческих жертв». Однако украинская сторона уклоняется от реальных договоренностей и занимается политическим трепом, заверил Гемпель.

«Крым не видать им как своих ушей, и они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может», — сказал депутат.

Киев, отказываясь признавать российский статус Крыма и независимость Донбасса, упускают время по сохранению государства Украина как такового, считает Гемпель. «Спецоперация на Украине будет завершена и все цели достигнуты, как бы киевский режим не оттягивал свою неминуемую капитуляцию», — заключил он.

Ранее в марте Гемпель призвал Украину «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова. По его словам, от этого зависит будущее государственности Украины. «Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — заявил он.