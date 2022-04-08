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Россия выдворит 45 польских дипломатов

МИД Польши заявил о решении России выдворить из Москвы 45 польских дипломатов

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Россия решила выдворить 45 польских дипломатов из Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, передает РИА Новости.

«Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников», — говорится в сообщении министерства. Уточняется, что по требованию российской стороны поляки должны покинуть Россию до 13 апреля.

8 апреля посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России. По информации РИА Новости, дипломат явился в сопровождении охраны и нескольких сотрудников польского диппредставительства.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу РФ Сергею Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

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Николай Чигасов
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