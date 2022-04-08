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Посол Польши прибыл в МИД России

Посол Польши Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский прибыл в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщил, что дипломат прибыл к зданию российского внешнеполитического ведомства в сопровождении охраны и нескольких сотрудников польского диппредставительства.

О том, что российский МИД вызвал посла Польши, стало известно утром 8 апреля. Пресс-секретарь польского посольства Лукаш Ясина заявил, что визит запланирован на вторую половину дня, однако подробностей не сообщил.

23 марта правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки послу РФ Сергею Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

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Николай Чигасов
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