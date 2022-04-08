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Посла Польши вызвали в МИД России

Представительство Польши в Москве заявило о вызове посла республики в МИД России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Посла Польши Кшиштофа Краевского вызвали в МИД России. Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря представительства республики в Москве Лукаша Ясину.

По его словам, визит посла Польши в МИД РФ назначен на вторую половину дня. Ясина заявил, что не знает в чем причина вызова, однако заверил, что сообщит более подробную информацию позднее.

Ранее резидент Польши Анджей Дуда заявил, что с Россией бессмысленно вести диалог. По его словам, в 2014 году Россия напала на Украину, а до этого — на Грузию. «Эти атаки были неспровоцированными, и раз за разом мы слышали: "Нам необходимо поддерживать диалог с Россией". Диалог с Россией не имеет смысла», — рассказал он.

6 апреля замглавы МИД Польши Павел Яблоньский назвал недостаточным новый пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом (ЕС). Он призвал к полной блокаде поставок российских энергоносителей, а также к конфискации российского имущества и активов в Европе.

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Николай Чигасов
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