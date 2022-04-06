Польша посчитала новый пакет антироссийских санкций недостаточным

Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал новый пакет антироссийских санкций недостаточным

Варшава считает недостаточным новый пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika, передает ТАСС.

При этом чиновник отметил, что набор ограничений, выработанный Европейской комиссией несколько лучше, поскольку в нем санкции не размываются, а ужесточаются. «Но, на наш взгляд, этого усиления недостаточно», — добавил Яблоньский. По его словам, Польша настаивает на полной блокаде поставок российских энергоносителей, а также на конфискацию российского имущества и активов в Европе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюзу рано или поздно придется ввести санкции против российских нефти и газа, поскольку это обеспечит максимальное давление на Кремль. Он заявил, в ближайшее время Европа неизбежно ужесточит меры против России, при этом ограничения будут координироваться в рамках группы G7.

Кроме того европейские власти рассматривают возможность запрета на импорт угля, ограничений на поставку новой техники, а также закрытия морских и сухопутных границ для российских перевозчиков. США готовят запрет на любые инвестиции в Россию и блокировку доступа страны к международным финансовым институтам.