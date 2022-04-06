Польша посчитала новый пакет антироссийских санкций недостаточным
Варшава считает недостаточным новый пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika, передает ТАСС.
При этом чиновник отметил, что набор ограничений, выработанный Европейской комиссией несколько лучше, поскольку в нем санкции не размываются, а ужесточаются. «Но, на наш взгляд, этого усиления недостаточно», — добавил Яблоньский. По его словам, Польша настаивает на полной блокаде поставок российских энергоносителей, а также на конфискацию российского имущества и активов в Европе.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюзу рано или поздно придется ввести санкции против российских нефти и газа, поскольку это обеспечит максимальное давление на Кремль. Он заявил, в ближайшее время Европа неизбежно ужесточит меры против России, при этом ограничения будут координироваться в рамках группы G7.
Кроме того европейские власти рассматривают возможность запрета на импорт угля, ограничений на поставку новой техники, а также закрытия морских и сухопутных границ для российских перевозчиков. США готовят запрет на любые инвестиции в Россию и блокировку доступа страны к международным финансовым институтам.