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Польша посчитала новый пакет антироссийских санкций недостаточным

Замглавы МИД Польши Яблоньский назвал новый пакет антироссийских санкций недостаточным
Павел Яблоньский

Павел Яблоньский. Кадр: VIDEOPORTAL / YouTube

Варшава считает недостаточным новый пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом (ЕС). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире телеканала Republika, передает ТАСС.

При этом чиновник отметил, что набор ограничений, выработанный Европейской комиссией несколько лучше, поскольку в нем санкции не размываются, а ужесточаются. «Но, на наш взгляд, этого усиления недостаточно», — добавил Яблоньский. По его словам, Польша настаивает на полной блокаде поставок российских энергоносителей, а также на конфискацию российского имущества и активов в Европе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюзу рано или поздно придется ввести санкции против российских нефти и газа, поскольку это обеспечит максимальное давление на Кремль. Он заявил, в ближайшее время Европа неизбежно ужесточит меры против России, при этом ограничения будут координироваться в рамках группы G7.

Кроме того европейские власти рассматривают возможность запрета на импорт угля, ограничений на поставку новой техники, а также закрытия морских и сухопутных границ для российских перевозчиков. США готовят запрет на любые инвестиции в Россию и блокировку доступа страны к международным финансовым институтам.

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Николай Чигасов
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