В Финляндии выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS

Глава финской лыжной ассоциации выступил против переизбрания Елены Вяльбе в совет FIS

Президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми высказался о возможном переизбрании главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

«В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем ее кандидатуру, и я не собираюсь избирать ее в состав правления», — заявил Хаапасалми. Он подчеркнул, что выступает против избрания россиянки из-за ситуации на Украине.

Новый состав совета FIS будет избран на генеральной ассамблее федерации 26 мая в Милане. Вяльбе вошла в состав органа летом прошлого года.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.