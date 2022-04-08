Предсказано будущее ипотеки после нового решения ЦБ

Эксперты РБК заявили, что после снижения ЦБ ставки до 17% ипотека останется недоступной

После нового решения Центробанка (ЦБ) о снижении ключевой ставки с 20 до 17 процентов ипотека по нельготным программам может остаться недоступной для большинства россиян. Такое будущее жилищных кредитов предсказали опрошенные РБК эксперты.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова назвала изменение ключевой ставки позитивным сигналом для рынка ипотеки, но все еще недостаточным для заметного оживления спроса на этот инструмент. «Нельготные ипотечные ставки снизятся примерно на те же три процентных пункта, но обслуживать кредит заемщику будет сложно», — заявила эксперт.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина придерживается аналогичной точки зрения. Специалистка добавила, что говорить о формировании устойчивого тренда на смягчение условий по кредитам на жилье пока рано.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов отметил, что нынешняя ставка ЦБ не сильно отличается от предыдущей и все еще находится близко к заградительному для заемщиков уровню. «Такие кредиты можно рассматривать лишь на какой-то короткий период, скорее как рассрочку, а не как ипотеку», — заявил эксперт.

По мнению замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, для нормального функционирования ипотечного рынка нужно, чтобы ставки на приобретение вторичного жилья снизились до 14-15 процентов — после этого активность покупателей может увеличиться.

Согласно прогнозам экспертов, спрос на ипотеку будет формироваться за счет льготных программ, ставки по которым остаются приемлемыми — обвала рынка удастся избежать. «Апрельские выдачи будут включать в себя в том числе льготные кредиты (по 12 процентов) и иные программы (семейную, дальневосточную ипотеку). Прошлогодних уровней достичь не получится, но и обвала спроса "в разы", скорее всего, удастся избежать», — пояснил Попов.

Сами банки отмечают, что на госкредиты приходится около 50-70 процентов в общем объеме выдач. «Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки. Рассчитываем, что и на вторичном рынке число сделок будет увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться», — отметили в ВТБ.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил запуск в стране льготной ипотеки на готовые квартиры. По словам зампреда, к этой инициативе прибегнут, если будет недостаточно мер по кредитам на первичное жилье.