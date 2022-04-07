В правительстве допустили введение льготной ипотеки на вторичное жилье

Вице-премьер Хуснуллин допустил запуск в России льготной ипотеки на вторичное жилье

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин допустил, что в стране может быть введена льготная ипотека на вторичное жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера, запуск такой инициативы может произойти в том случае, если будет недостаточно мер по ипотеке на первичное жилье.

Также Хуснуллин отметил необходимость стремления российских властей к тому, чтобы ипотечная ставка в стране была на уровне шести процентов. По его словам, такой уровень, сохранявшийся в прошлом году, был «ключевым успехом», и это позволило привлечь средства в экономику.

В конце марта Хуснуллин говорил, что правительство готово доработать меры поддержки ипотеки, если в этом будет необходимость.

Ранее сообщалось, что экономическая ситуация и сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 20 процентов заставили банки скорректировать свои программы выдачи ипотеки. В период с 1 по 2 марта большая их часть решили аннулировать ранее одобренные заявки и приостановили выдачи кредитов по ранее одобренным условиям.