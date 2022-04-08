Кремль прокомментировал исключение России из СПЧ ООН

Песков заявил, что исключение России из СПЧ ООН не повышает стоимости этому органу

Исключение России из Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) не повышает добавленной стоимости этому органу. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

7 апреля Генассамблея ООН временно приостановила участие России в СПЧ. За это решение проголосовали 93 страны. В проекте резолюции Россию обвинили в нарушении прав человека.

Говоря о влиянии этого решения на статус самого органа, представитель Кремля отметил, что «никакой добавочной стоимости совету это не дает. Наоборот, он теряет в этой ситуации».

Ранее правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев заявил «Ленте.ру», что приостановка участия России в СПЧ ООН означает, что международные нормы права не будут распространяться на страну. По его словам, речь идет о тех нормах, которые подчеркивали ценность прав граждан, например права на защиту, на обращение в суд, на компенсацию.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).