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Кремль прокомментировал исключение России из СПЧ ООН

Песков заявил, что исключение России из СПЧ ООН не повышает стоимости этому органу

Фото: Shutterstock

Исключение России из Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) не повышает добавленной стоимости этому органу. Так это событие прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

7 апреля Генассамблея ООН временно приостановила участие России в СПЧ. За это решение проголосовали 93 страны. В проекте резолюции Россию обвинили в нарушении прав человека.

Говоря о влиянии этого решения на статус самого органа, представитель Кремля отметил, что «никакой добавочной стоимости совету это не дает. Наоборот, он теряет в этой ситуации».

Ранее правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев заявил «Ленте.ру», что приостановка участия России в СПЧ ООН означает, что международные нормы права не будут распространяться на страну. По его словам, речь идет о тех нормах, которые подчеркивали ценность прав граждан, например права на защиту, на обращение в суд, на компенсацию.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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