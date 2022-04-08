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На учениях НАТО заметили советские комплексы «Куб»

На учениях НАТО в Нидерландах заметили советские ЗРК «Куб»

Кадр: Telegram-канал «Товарищ Огилви»

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 2К12 «Куб» советского производства задействовали на учениях НАТО в Нидерландах. Очевидцы заметили машины комплекса. Соответствующий снимок появился в Telegram-канале «Товарищ Огилви», сообщает «Российская газета».

На снимке видна пусковая установка 2П25 с двумя ракетами и установка разведки и наведения 1С91 из состава комплекса «Куб». В публикации предположили, что технику советского производства используют для отработки взаимодействия с авиацией НАТО.

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Зенитный ракетный комплекс войсковой противовоздушной обороны (ПВО) «Куб» приняли на вооружение в 1967 году. Базовая версия комплекса позволяет поражать цели на дальности до 22 километров. Экспортная версия ЗРК состояла на вооружении стран-участниц Организации Варшавского договора.

В марте бывший пилот Военно-воздушных сил (ВВС) США Джон Венейбл назвал российский С-400 «Триумф» самым смертоносным ЗРК.

В феврале стало известно, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России получат комплексы ПВО «Птицелов» в 2023 году.

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Даниил Иринин
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