Экс-президент Боливии обвинил США в лицемерии из-за исключения России из СПЧ ООН

Экс-президент Боливии Моралес назвал исключение России из СПЧ ООН лицемерным шагом США

Бывший президент Боливии Эво Моралес на своей странице в Twitter обвинил США и НАТО в лицемерии в связи с исключением России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН, назвав это наказанием за отказ придерживаться их политики.

«Исключение России из Совета по правам человека — это лицемерный шаг, наказание со стороны США и НАТО, которые намерены заставить страны мира присоединиться к их политике вторжений, смерти и гонке вооружений. Двойные стандарты интервенционизма янки», — заявил экс-глава Боливии.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов раскритиковал оправдания Сербии, поддержавшей выход России из СПЧ ООН. По его мнению, страна Балканского полуострова могла просто воздержаться от голосования.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.