В Госдуме раскритиковали оправдания поддержавшей выход России из СПЧ Сербии

Депутат Умаханов: Сербия могла воздержаться от голосования за выход России из СПЧ ООН

Член комитета Госдумы по международным делам Сайгидпаша Умаханов раскритиковал оправдания Сербии, поддержавшей выход России из СПЧ ООН. По его мнению, страна Балканского полуострова могла просто воздержаться от голосования. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Она (Сербия — прим. «Ленты.ру») могла просто воздержаться от голосования. Вряд ли представителю Сербии кто-то в ООН выкручивал руки и приставлял к виску пистолет. Они добровольно проголосовали», — заявил он.

При этом Умаханов отметил, что оправдание президента Сербии Александра Вучича выглядит странно. Комментируя заявление сербского лидера о том, что Белград единственный в Европе не ввел санкции в отношении России, депутат заметил, что ограничения были бы чреваты для Вучича и его кабинета министров. Ухманов добавил, что введение Сербией антироссийских санкции привело бы к не выгодной Вучичу дестабилизации ситуации.

«Не введя против России санкции сербские власти выторговали себе возможность продавать российские энергоресурсы. А это налоги, а значит и доход в бюджет. И он не малый», — заключил он, подчеркнув, что Сербия останется близкой России страной, а «руководители приходят и уходят».

Ранее Сербия проголосовала за выход России из СПЧ. Вучич объяснил, что причиной тому стал шантаж Запада, в том числе в отношении поставок нефти в страну.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.

Российская сторона в ответ приняла решение досрочно прекратить свои полномочия в совете.