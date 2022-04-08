Стали известны последствия нападения на главреда «Новой газеты»

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов после нападения неизвестных получил ожог глаз

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов после нападения неизвестных получил ожог глаз. О последствиях случившегося сообщает издание «Новая газета. Европа» в своем Telegram-канале.

Муратов после нападения прошел обследование врачей в Самаре. Медики диагностировали у журналиста ожог глаз и конъюнктивы. Уточняется, что роговица глаза осталась цела.

Ранее стало известно, что правоохранители разыскивают двоих мужчин, обливших Муратова красной краской в вагоне поезда Москва — Самара. Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон. Одного из нападавших позже задержали.

О том, что неизвестные напали на главреда «Новой газеты», сообщалось 7 апреля. Отмечалось, что недоброжелатели облили журналиста масляной краской с ацетоном в поезде по направлению в Самару. По словам журналиста, мужчина ему завил: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.