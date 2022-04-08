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Задержан один из напавших на главреда «Новой газеты»

Полиция задержала подозреваемого в нападении на главного редактора «Новой газеты» Муратова

Фото: Telegram-канал BAZA

Сотрудники МВД нашли и задержали одного из мужчин, напавших на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Других подробностей о задержанном пока нет.

7 апреля сообщалось, что правоохранители разыскивают двоих мужчин, обливших Муратова красной краской в вагоне поезда МоскваСамара. Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон. После этого один из них зашел в купе и облил красной краской Муратова. Затем оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись. Их засняла камера уличного видеонаблюдения.

По словам журналиста, недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

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Любовь Ширижик
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