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МВД объявило о розыске обливших краской главреда «Новой газеты» мужчин

ТАСС: полиция разыскивает двоих мужчин, обливших краской главреда «Новой газеты» Муратова

Фото: Telegram

Полиция разыскивает двоих мужчин, обливших красной краской в вагоне поезда главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой управление на транспорте МВД России по ЦФО.

Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках назвались проводнику провожающими и прошли в вагон. После этого один из них зашел в купе и облил красной краской Муратова. Затем оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись.

Ранее 7 апреля сообщалось, что неизвестный напал на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова в вагоне поезда. По словам журналиста, его облили в купе поезда МоскваСамара масляной краской с ацетоном, при этом недоброжелатель выкрикнул ему: «Муратов, вот тебе за наших пацанов». О чем именно идет речь, не уточнялось.

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Марина Совина
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