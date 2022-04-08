Игроки НХЛ устроили массовую драку после матча

Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку после матча НХЛ

Игроки клубов НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинс» устроили массовую драку после матча регулярного чемпионата. Видео доступно на YouTube-канале NHL Rejects.

Встреча состоялась на «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Рейнджерс». Сразу после окончания матча хоккеисты сцепились друг с другом у борта и устроили потасовку.

Одну из шайб в матче забросил россиянин Артемий Панарин. Также вратарь Игорь Шестеркин отразил 30 бросков «Питтсбурга».

После 72 матчей «Рейнджерс» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 98 очков. «Питтсбург» располагается на седьмом месте, имея в активе 92 очка.