В Германии заявили о намерении платить за газ только в долларах и евро

Минэкономики ФРГ заявило о готовности платить за газ из России только в евро и долларах

Представитель Министерства экономики Германии Анника Айнхорн заявила, что страна намерена и дальше платить за российский газ только в долларах и евро. Ее слова приводит РИА Новости.

Айнхорн отметила, что в этом плане позиция как правительства ФРГ, так и закупщиков остается неизменной. «Этого хотим как мы, так и предприятия», — подчеркнула она, указав на необходимость соблюдения контрактов и оплаты поставок в валютах, указанных в них.

Также Айнхорн пояснила, что Берлин ожидает пояснения и дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа. «Мы посмотрим, что из этого выйдет», — добавила она.

В конце марта Минфин Германии посоветовал компаниям не платить за российский газ в рублях, как требует Москва. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что расчеты в рублях могут привести к укреплению российской валюты и Кремля.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что в Европейском союзе исходят из того, что договоры о поставках газа предусматривают оплату в долларах или евро.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил, что принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.