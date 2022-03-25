Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить рублями за российский газ

Минфин Германии посоветовал следовать заключенным контрактам на российский газ

Германским компаниям рекомендовали не платить за российский газ в рублях, как требует Москва. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что расчеты в рублях могут привести к укреплению российской валюты и Кремля. Его слова приводит ТАСС.

«Мой совет: мы не должны принимать условия [президента России Владимира] Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — заключил министр.

С другой стороны, как говорил представитель Минэкономики Германии Роберт Зеверин, вопрос расчетов за российский газ — дело компаний, власти отказываются от вмешательства. В целом германские власти намерены летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива. О решении изменить валюту расчетов 23 марта заявил президент Владимир Путин.