Власти Германии отказались вмешиваться в вопрос расчетов за газ в рублях

Минэкономики ФРГ сочло вопрос расчетов за российский газ делом частных компаний

Минэкономики Германии считает вопрос расчетов за российский газ делом частных компаний, от вмешательства власти отказываются, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин. Его слова приводит РИА Новости.

В Минэкономики ФРГ напомнили, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение контрактов, которые заключены в долларах или евро. «Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства», — пояснил он, указав, что речь идет о гражданско-правовом вопросе.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, 24 марта уже обращал внимание на то, что валюта, в которой должны идти платежи, зафиксирована в контрактах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что считает решение перевести контракты на оплату в рублях попыткой обойти санкции.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива. О решении изменить валюту расчетов 23 марта заявил президент Владимир Путин.