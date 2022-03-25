Власти Германии отказались вмешиваться в вопрос расчетов за газ в рублях
Минэкономики Германии считает вопрос расчетов за российский газ делом частных компаний, от вмешательства власти отказываются, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин. Его слова приводит РИА Новости.
В Минэкономики ФРГ напомнили, что импортеры обязаны гарантировать соблюдение контрактов, которые заключены в долларах или евро. «Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства», — пояснил он, указав, что речь идет о гражданско-правовом вопросе.
Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, 24 марта уже обращал внимание на то, что валюта, в которой должны идти платежи, зафиксирована в контрактах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что считает решение перевести контракты на оплату в рублях попыткой обойти санкции.
25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива. О решении изменить валюту расчетов 23 марта заявил президент Владимир Путин.